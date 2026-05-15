Khalaili in pole per il Napoli | Manna tratta sul prezzo

Il nome di Anan Khalaili viene segnalato come possibile rinforzo per il Napoli, che sta valutando la situazione. Mentre si discute sul prezzo del trasferimento, il giocatore rimane tra le opzioni più considerate dalla società partenopea. La trattativa, al momento, riguarda principalmente gli aspetti economici e le modalità di accordo tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma l’interesse nei confronti del centrocampista si mantiene vivo.

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Il nome di Anan Khalaili continua a salire nelle valutazioni del Napoli. L’esterno dell’Union Saint-Gilloise, che compirà 22 anni a settembre, è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza azzurra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra il giocatore e il Napoli ci sarebbero già stati i primi segnali di interesse. Il club avrebbe preparato una proposta di contratto quinquennale, segnale concreto del gradimento nei confronti del talento israeliano. Khalaili piace per caratteristiche precise. Ha gamba, forza nella progressione e capacità di coprire tutta la fascia con continuità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Khalaili in pole per il Napoli: Manna tratta sul prezzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Khalaili vuole Napoli: distanza con l’Union sul prezzo Khalaili-Napoli, Manna lavora al talento israelianoIl Napoli continua a lavorare sui profili giovani in vista della prossima stagione. GAZZETTA - Napoli, Khalaili piace per le sue caratteristiche, ma c'è l'invito alla prudenza di ADLLa Gazzetta dello Sport segnala un nome su tutti in pole per il mercato del Napoli: Anan Khalaili, esterno dell’Union Saint-Gilloise. ll giocatore viene considerato sempre più vicino al mondo azzurro, ... napolimagazine.com In Israele rilanciano: Napoli-Khalaili, accordo con il giocatore fino al 2031In Israele rilanciano che Anan Khalaili sarebbe molto vicino al Napoli. Ci sarebbe già un accordo di base con il calciatore israeliano. areanapoli.it