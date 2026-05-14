Anan Khalaili continua a essere al centro delle voci di mercato riguardanti il Napoli. La trattativa tra il giocatore e l’Unione, il suo attuale club, riguarda principalmente il prezzo, con differenze ancora da colmare. Non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sui termini dell’accordo né su eventuali sviluppi imminenti. La questione rimane aperta, mentre le parti trattano per trovare un’intesa.

Anan Khalaili resta uno dei nomi più caldi per il mercato del Napoli. L’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise piace molto alla dirigenza azzurra e, in particolare, al direttore sportivo Giovanni Manna. Il club lo considera un profilo ideale per aprire il nuovo ciclo con un investimento giovane e di prospettiva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già mosso passi concreti sul giocatore. Khalaili sarebbe lusingato dall’interesse azzurro e avrebbe indicato il club partenopeo come destinazione preferita. Tra le parti ci sarebbe già un’intesa di massima su un contratto quinquennale. Il nodo resta il prezzo del cartellino.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Khalaili vuole Napoli: distanza con l’Union sul prezzo

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