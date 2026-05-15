Keith Richards rivela | I Rolling Stones non saranno in tour nel 2026 ne riparleremo l’anno prossimo

Da metropolitanmagazine.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Keith Richards ha annunciato che i Rolling Stones non parteciperanno a nessun tour nel 2026, anche se si tornerà a parlarne l’anno successivo. La dichiarazione arriva in seguito alla conferma del prossimo album della band, senza indicare date o piani specifici per eventuali concerti futuri. La notizia ha immediatamente suscitato reazioni tra i fan, che avevano sperato in una serie di esibizioni per l’anno prossimo. Per ora, resta solo l’attesa di aggiornamenti ufficiali.

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Keith Richards spegne (momentamente) le speranze dei fan di rivedere i Rolling Stones in tour nel corso del 2026, a seguito della pubblicazione del prossimo album. Mick Jagger e soci ritorneranno sulle scene con Foreign Tongues, in uscita il 10 luglio e preceduto dai brani Rough And Twisted ed In The Stars pubblicati il 5 maggio. Foreign Tongues arriverà a distanza di tre anni da Hackney Diamonds del 2023. Il venticinquesimo lavoro in studio della band conterrà collaborazioni con Paul McCartney, Robert Smith dei The Cure e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. Il cantante ha spiegato durante l’evento di lancio dell’album al The Weylin di New York che registrare il nuovo progetto a Londra è stato “ Un periodo intenso di poche settimane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Keith Richards rivela: “I Rolling Stones non saranno in tour nel 2026, ne riparleremo l’anno prossimo”
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