Testo e significato di Rolling Stones dei The Kolors | nel video protagonisti Eva Henger e Gianni Celeste

I The Kolors hanno pubblicato "Rolling Stones", una canzone che racconta della libertà, partendo dal litigio tra un uomo e una donna per un bacio sul collo. Nel video protagonisti sono Gianni Celeste e Eva Henger: ecco testo, significato e video della canzone.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

The Kolors, significato e testo del singolo Rolling Stones e il tour estivoI The Kolors tornano con Rolling Stones, il nuovo singolo che segna una nuova fase per la band e anticipa il tour estivo 2026.

The Kolors: nuovo sound reggae e il ritorno live con Rolling StonesI The Kolors lanciano Rolling Stones, il nuovo singolo che introduce una fase di evoluzione sonora per la formazione guidata da Stash, fungendo da...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Brown Sugar, la vera storia del brano proibito che scrisse la leggenda (e gli eccessi) dei Rolling Stones; The Kolors, significato e testo del singolo Rolling Stones e il tour estivo; Dovete ascoltare ‘Boots on the Ground’ dei Massive Attack con Tom Waits; The Kolors in concerto, annunciate le date del tour estivo.

Testo e significato di Rolling Stones dei The Kolors: nel video protagonisti Eva Henger e Gianni CelesteI The Kolors hanno pubblicato Rolling Stones, una canzone che racconta della libertà, partendo dal litigio tra un uomo e una donna per un bacio sul collo. Nel video protagonisti sono Gianni Celeste ... fanpage.it

The Kolors, significato e testo del singolo Rolling Stones e il tour estivoI The Kolors tornano con il nuovo singolo Rolling Stones: significato della canzone, testo completo e tutte le date del tour estivo 2026 ... dilei.it

“ROLLING STONES”, il nuovo singolo dei The Kolors, è il brano più ascoltato in radio della settimana. Dopo essersi posizionato come 2° più alta nuova entrata nella settimana di debutto, il brano si conquista il primo posto della classifica EarOne Airplay. Uscit facebook