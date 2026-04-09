I The Kolors tornano con Rolling Stones, il nuovo singolo che segna una nuova fase per la band e anticipa il tour estivo 2026. Il brano è già in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali e si appresta a diventare l’ennesimo tormentone del gruppo capeggiato da Stash, unendo sonorità leggere a un immaginario più evocativo. E soprattutto conferma la loro volontà di rinnovarsi senza perdere la propria identità musicale. Ma qual è il significato della canzone e quando potremo ascoltarla dal vivo? Rolling Stones, di cosa parla il nuovo singolo dei The Kolors. Rolling Stones segna un passaggio interessante nel percorso dei The Kolors. La... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - The Kolors, significato e testo del singolo Rolling Stones e il tour estivo

The Kolors puntano all’ennesima hit: lanciano Rolling Stones, tra reggae e funk-pop | Le immaginiIl nuovo singolo della band napoletana, firmato anche da Calcutta e Petrella alias Tropico, punta già all’estate accompagnato da un video con Eva...

Canzone estiva di Annalisa: testo e significato del nuovo singoloTra le novità più chiacchierate della settimana c’è “Canzone Estiva”, il nuovo singolo di Annalisa fuori il 13 marzo per Atlantic / Warner Music...

Temi più discussi: The Kolors, Stash: Ho truccato la carta d’identità per ‘Amici’; Roberto Ferrara (M5S) nel CdA del Consorzio Industriale di Sassari; Levante annuncia le nuove date del tour estivo DELL’AMORE; Rkomi annuncia Mirko in estate: le date dei live del tour.

The Kolors, significato e testo del singolo Rolling Stones e il tour estivoI The Kolors tornano con il nuovo singolo Rolling Stones: significato della canzone, testo completo e tutte le date del tour estivo 2026 ... dilei.it

The Kolors, Rolling Stones: il nuovo singolo tra reggae e atmosfere retròÈ uscito Rolling Stones, il nuovo singolo dei The Kolors. Il brano segna un tuffo nel reggae più fresco e contagioso, in cui l’attitudine funk-pop della band si fonde con un groove tropicale. Per i Th ... deejay.it

I THE KOLORS ATTESI SULL'ALTOPIANO PER ASIAGO LIVE I The Kolors saranno ad Asiago Live il 14 agosto er una delle serate più attese della rassegna L'ARTICOLO: https://www.7comunionline.it/2026/04/08/i-the-kolors-attesi-sullaltopiano-per-asiag - facebook.com facebook

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