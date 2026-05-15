Kayode incorona la Premier | Essere mandato via dalla Juve è stata una batosta ma ora sono nella Disneyland del calcio mondiale!
Kayode, esterno del Brentford, ha commentato la sua stagione sportiva con parole che riflettono una certa soddisfazione, nonostante le difficoltà incontrate in passato. Ha parlato del suo trasferimento dalla Juventus come di un'esperienza difficile, definendola una batosta, ma ha anche espresso entusiasmo per il suo attuale club, descrivendolo come la “Disneyland del calcio mondiale”. Inoltre, ha menzionato un possibile ritorno in Serie A, senza fornire dettagli specifici sui piani futuri.
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