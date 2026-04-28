Calciomercato Juve accelerata prima del Mondiale | i bianconeri vogliono Stiller in anticipo mentre dalla Premier cresce la concorrenza

La Juventus sta cercando di chiudere l'acquisto di Angelo Stiller prima dell'inizio del Mondiale, cercando di evitare un'asta con i club della Premier League. Il club ha accelerato le trattative per assicurarsi il centrocampista, ritenuto adatto a rafforzare il reparto con qualità e ordine. La concorrenza dall'Inghilterra sta crescendo, rendendo questa operazione particolarmente urgente per la dirigenza bianconera.

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