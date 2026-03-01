La Juventus ha messo a punto una nuova strategia per il rinnovo di Vlahovic. La proposta prevede un aumento di stipendio e un bonus alla firma, con cifre e dettagli che si avvicinano a quelli offerti a Yildiz. La dirigenza sta preparando la mossa decisiva per bloccare l’attaccante. La decisione finale arriverà a breve, dopo le trattative in corso.

Rinnovo Vlahovic, la dirigenza bianconera prepara la mossa decisiva per blindare il proprio numero nove con cifre e bonus simili a quelli di Yildiz. Il futuro dell’attacco della Juventus passa inevitabilmente anche dal destino del suo centravanti titolare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la società ha intenzione di accelerare le pratiche per il rinnovo di Vlahovic già nelle prossime settimane. L’obiettivo della dirigenza è quello di trovare un punto d’incontro definitivo che possa soddisfare sia le ambizioni del calciatore serbo che le necessità di bilancio del club della Continassa. Non si tratta però di una trattativa semplicissima da portare a termine, data l’importanza delle cifre in ballo e non solo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve

Rinnovo Yildiz, l’ufficialità entro quella data! Nuova scadenza, ingaggio più che triplicato e bonus alla firma: i dettaglidi Redazione JuventusNews24Rinnovo Yildiz, la fumata bianca è a un passo: stipendio quadruplicato e nuova scadenza, manca solo l’intesa sui bonus Il...

Yildiz Juve fino al 2031, rinnovo ai dettagli: ci sarà bonus alla firma. Comolli lo ha convinto. E Spalletti: «Blindatelo per i prossimi 10 anni»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Temi più discussi: Juve, stella Yildiz e idea Goretzka: così si riparte con Spalletti. E su Vlahovic...; Vlahovic-Juve, dal ritorno in campo all’incontro sul futuro: DV9 ora ha fretta di giocare e parlare; Juve, pronto il rinnovo di McKennie fino al 2030. Vlahovic può restare a Torino; Juve, partita riaperta per il rinnovo di Vlahovic: pronto un nuovo incontro con gli agenti.

