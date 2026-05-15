Kate Middleton sforna tortelli d' erbetta | durante la visita in Italia la principessa ha imparato l' arte della pasta fatta in casa Il video di Amicait

Durante il suo secondo giorno in Emilia Romagna, la principessa del Galles ha visitato una scuola e il centro di riciclo creativo Remida. Successivamente, si è dedicata alla preparazione di tortelli d'erbetta, imparando l'arte della pasta fatta in casa. La visita è stata documentata da un video pubblicato su un sito di lifestyle. La principessa ha partecipato a questa attività culinaria nel corso di una giornata dedicata a diverse tappe della regione italiana.

(askanews) – La principessa del Galles Catherine, dopo aver visitato una scuola, nel suo secondo giorno in Emilia Romagna si è recata anche nel centro di riciclo creativo Remida prima di cimentarsi con la cucina regionale. Kate e il Reggio Emilia Approach . Kate al suo arrivo è stata accolta da una bambina con un mazzo di fiori. Poi ha visitato il centro in cui decine di aziende del territorio conferiscono i loro materiali di scarto che vengono riutilizzati dai bambini. È infatti parte del sistema educativo denominato Reggio Emilia Approach che la principessa è venuta a conoscere nel suo viaggio in Italia, il primo ufficiale all’estero dopo le cure per il tumore. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kate Middleton sforna tortelli d'erbetta: durante la visita in Italia, la principessa ha imparato l'arte della pasta fatta in casa. Il video di Amica.it

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