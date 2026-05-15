Kate Middleton ha visitato Reggio Emilia, incontrando famiglie e insegnanti e partecipando a un momento di laboratori pratici dedicati all’educazione dei bambini. Durante l’evento, ha espresso apprezzamento per il modello scolastico locale, affermando di aver desiderato avere una scuola simile. La principessa si è intrattenuta a tavola con alcuni partecipanti, discutendo di come si insegni l’uso della tecnologia ai più giovani. La visita si è conclusa con un saluto ufficiale alla comunità reggiana.

Mani in pasta e conversazioni a tavola sull’educazione alla tecnologia dei più piccoli. Così la principessa del Galles saluta l’Italia L’agriturismo “Il Vigneto” si è trasformato in un vero e proprio parco “regale” londinese per salutare Kate Middleton.L’avventura italiana della principessa del Galles si è conclusa con un pranzo in compagnia di educatori e pedagogisti di Reggio Children, per terminare in bellezza il suo viaggio all’internodel mondo del Reggio Approach. La principessa ha dedicato la sua prima visita all’estero dopo la malattia ad approfondire il metodo educativo adottato nella città emiliana: “Avessi avuto io una scuola come questa”, dice Kate Middleton osservando i bambini alle prese con la natura durante la vista alla “Allende”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kate Middleton saluta Reggio Emilia: ‘Avessi avuto io una scuola come la vostra’

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Kate Middleton a Reggio Emilia saluta la folla in italiano: “Grazie mille. Buongiorno, come stai”

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