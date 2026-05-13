A Reggio Emilia, la principessa ha fatto il suo debutto in Italia indossando un completo in stile power suit. Accolta da una folla numerosa, ha fatto il suo ingresso in città per il primo appuntamento ufficiale nel nostro paese. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti presenti, che l’hanno accolta con entusiasmo. La visita si è svolta in un clima di grande interesse pubblico e curiosità.

Nei pochi giorni trascorsi tra l'annuncio e lo sbarco nella città emiliana, molto si è favoleggiato su questa visita fortemente voluta dalla reale per andare alla scoperta dei metodi educativi all'avanguardia da portare nel suo paese attraverso la Royal Foundation Centre for Early Childhood. Ci sono stati pronostici di ogni tipo e, tra i tanti interrogativi, naturale chiedersi come si sarebbe vestita per la due giorni italiana. Nel guardaroba di Kate Middleton trovano spazio diversi marchi italiani. Possiamo citare Dolce & Gabbana, Gucci o anche alcuni pezzi Luisa Spagnoli sfoderati, questi ultimi, una decina di anni fa, per non parlare di Max Mara che a Reggio Emilia ha proprio il suo quartier generale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton a Reggio Emilia, una principessa azzurra in power suit

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