Durante un viaggio di due giorni in Emilia-Romagna, la Duchessa ha partecipato a un laboratorio di cucina tradizionale, preparando tortelli sulle colline di Parma. In un video diventato rapidamente virale, si vede Kate Middleton impastare e cucinare, commentando che il gesto ha un effetto rilassante. Al termine dell’attività, ha salutato in italiano con un “Arrivederci, grazie”. Questa visita rappresenta la sua prima missione ufficiale all’estero dopo aver affrontato un problema di salute.

“ Arrivederci, grazie “. Con queste parole pronunciate in italiano, Kate Middleton ha chiuso la sua prima missione all’estero dopo la malattia, un viaggio di due giorni in Emilia-Romagna che ha mescolato diplomazia, educazione e tradizione culinaria. L’ultima tappa prima del rientro nel Regno Unito si è svolta tra le colline parmensi, in un agriturismo dove la principessa del Galles si è trasformata in qualcosa di inaspettato: una vera rezdòra emiliana. L’agriturismo Al Vigneto di Barbiano di Felino è stato il teatro dell’esperienza più autentica e meno protocollare del tour italiano. Qui, guidata dallo chef parmigiano Ivan Lampredi, Kate ha affrontato la sfida più temuta dalle cucine italiane: preparare i tortelli d’erbetta, quelli veri, con la sfoglia tirata a mano e il ripieno di ricotta e bietole. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Kate Middleton cucina i tortelli sulle colline di Parma: “Impastare è terapeutico” (e il video diventa virale)

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Kate Middleton impasta i tortelli a Parma: Mi dispiace, sono molto lenta.

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