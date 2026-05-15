In un’immagine che la mostra intenta a preparare la pasta, Kate Middleton tiene in mano un mattarello con una sfoglia stesa davanti a sé. La scena richiama un momento di apprendimento e di tradizione culinaria, con un sorriso che si percepisce sincero. La foto si svolge in un ambiente che suggerisce un contesto domestico o di laboratorio dedicato alla cucina. La presenza di elementi tipici della preparazione della pasta fatta a mano rende evidente l’interesse per le tecniche tradizionali italiane.

Kate Middleton con il mattarello in mano, la sfoglia sul tavolo e il sorriso di chi sta imparando qualcosa di nuovo. È una scena che non si vede tutti i giorni, soprattutto se la protagonista è la Principessa del Galles, abituata a cerimonie, protocolli e pranzi ufficiali. E invece, nell’ultima tappa del suo viaggio in Italia, Kate ha scelto un momento semplice e molto simbolico: preparare la pasta fresca in Emilia, trasformandosi per qualche ora in una vera “ rezdora ”. Ma che cosa significa davvero questa parola del dialetto emiliano? Kate Middleton rezdora per un giorno. Il termine “rezdora”, o “resdora” a seconda delle zone, appartiene al dialetto emiliano e indica tradizionalmente la donna di casa, colei che governa la cucina, organizza, accoglie, impasta, custodisce ricette e abitudini familiari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, che cosa significa rezdora in dialetto emiliano

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Kate Middleton e il gioco di potere segreto della Regina Camilla

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