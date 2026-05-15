Kate Middleton che cosa significa rezdora in dialetto emiliano

Da dilei.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’immagine che la mostra intenta a preparare la pasta, Kate Middleton tiene in mano un mattarello con una sfoglia stesa davanti a sé. La scena richiama un momento di apprendimento e di tradizione culinaria, con un sorriso che si percepisce sincero. La foto si svolge in un ambiente che suggerisce un contesto domestico o di laboratorio dedicato alla cucina. La presenza di elementi tipici della preparazione della pasta fatta a mano rende evidente l’interesse per le tecniche tradizionali italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Kate Middleton con il mattarello in mano, la sfoglia sul tavolo e il sorriso di chi sta imparando qualcosa di nuovo. È una scena che non si vede tutti i giorni, soprattutto se la protagonista è la Principessa del Galles, abituata a cerimonie, protocolli e pranzi ufficiali. E invece, nell’ultima tappa del suo viaggio in Italia, Kate ha scelto un momento semplice e molto simbolico: preparare la pasta fresca in Emilia, trasformandosi per qualche ora in una vera “ rezdora ”. Ma che cosa significa davvero questa parola del dialetto emiliano? Kate Middleton rezdora per un giorno. Il termine “rezdora”, o “resdora” a seconda delle zone, appartiene al dialetto emiliano e indica tradizionalmente la donna di casa, colei che governa la cucina, organizza, accoglie, impasta, custodisce ricette e abitudini familiari. 🔗 Leggi su Dilei.it

kate middleton che cosa significa rezdora in dialetto emiliano
© Dilei.it - Kate Middleton, che cosa significa rezdora in dialetto emiliano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Kate Middleton e il gioco di potere segreto della Regina Camilla

Video Kate Middleton e il gioco di potere segreto della Regina Camilla

Sullo stesso argomento

Kate Middleton “rezdòra” a Felino: tortelli fatti a mano prima del ritorno a LondraPrima i bambini e il Reggio Emilia Approach, poi i tortelli d’erbetta sulle colline parmensi.

Reggio Emilia, Kate Middleton diventa «rezdora» per un giorno e prepara la sfoglia fatta a manoDopo una mattinata fitta di appuntamenti tra gli istituti del circuito Reggio Children e la visita al centro Re Mida, spazio dedicato al riciclo...

kate middleton kate middleton che cosaKate Middleton in Italia ma con regole ferree: cosa non può mangiare la principessaLa principessa torna in viaggio in Italia dopo la malattia: focus su infanzia e rigido protocollo reale, tra regole alimentari e impegni ufficiali ... corrieredellosport.it

kate middleton kate middleton che cosaKate Middleton in Italia dopo la malattia, ma c’è un divieto rigidissimo: ecco cosa non può fareKate Middleton torna in Italia dopo la malattia, ma per la principessa ci sono rigide regole alimentari: quali cibi non può mangiare. donnaglamour.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web