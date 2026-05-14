Kate Middleton rezdòra a Felino | tortelli fatti a mano prima del ritorno a Londra

Durante il suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo aver superato una malattia, la principessa Kate Middleton ha visitato la regione Emilia-Romagna. L’itinerario ha previsto momenti dedicati ai bambini e all’approccio educativo Reggio Emilia, seguiti da un’esperienza culinaria nelle colline parmensi. Qui, ha imparato a preparare tortelli d’erbetta a mano, accompagnata da locali. La visita si è conclusa con questa dimostrazione tradizionale, prima di ripartire verso Londra.

Prima i bambini e il Reggio Emilia Approach, poi i tortelli d’erbetta sulle colline parmensi. Si è conclusa così la visita in Emilia-Romagna della principessa Kate Middleton, al suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo la guarigione dalla malattia.L’ultima tappa del tour italiano si è svolta a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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