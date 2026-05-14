Reggio Emilia Kate Middleton diventa rezdora per un giorno e prepara la sfoglia fatta a mano

Da vanityfair.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Emilia, la principessa ha trascorso la giornata immersa nella tradizione locale, diventando «rezdora» per un giorno e preparando la sfoglia fatta a mano. Dopo aver partecipato a un pranzo in un agriturismo, si è congedata dalle famiglie del territorio, condividendo momenti di convivialità e apprendimento delle tecniche tradizionali. L’evento è stato seguito da vicino da testimoni e giornalisti, che hanno documentato le attività e lo scambio culturale tra la principessa e gli abitanti locali.

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Dopo una mattinata fitta di appuntamenti tra gli istituti del circuito Reggio Children e la visita al centro Re Mida, spazio dedicato al riciclo creativo gestito da Iren, la principessa del Galles si è spostata verso le colline del parmense, a Barbiano di Felino, per una tappa più informale all’agriturismo Al Vigneto. Il momento centrale della visita è arrivato proprio prima del pranzo. Kate Middleton ha provato a tirare la sfoglia insieme alle famiglie del territorio, seguendo indicazioni semplici ma precise, legate a gesti che si tramandano di generazione in generazione: in Emilia la pasta è un rituale domestico, alla ricerca della perfezione (che non è mai identica da una casa all’altra). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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