Juventus | progetto More Women in Football

In occasione della Giornata Internazionale della Donna del 2026, la Juventus ha presentato il progetto “More Women in Football”. L'iniziativa mira a promuovere la partecipazione femminile nel calcio attraverso iniziative concrete e strutturate. La società ha annunciato di voler rafforzare le attività dedicate alle donne, rendendo più visibile e accessibile il mondo calcistico femminile.