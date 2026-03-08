Juventus | progetto More Women in Football
In occasione della Giornata Internazionale della Donna del 2026, la Juventus ha presentato il progetto “More Women in Football”. L'iniziativa mira a promuovere la partecipazione femminile nel calcio attraverso iniziative concrete e strutturate. La società ha annunciato di voler rafforzare le attività dedicate alle donne, rendendo più visibile e accessibile il mondo calcistico femminile.
In occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo 2026), la Juventus rafforza il suo impegno per l'inclusione e l'empowerment femminile nel calcio con il progetto "More Women in Football", trasformandolo da concetto ideale a realtà concreta e strutturale. Non si tratta di un'iniziativa simbolica isolata, ma di una responsabilità
