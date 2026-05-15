Juventus Under 15 Vaccarella è l’incubo del Torino | 4 gol in 4 partite quando vede granata all’Ale & Ricky la doppietta è d’obbligo

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato Under 15, Vaccarella ha segnato quattro gol in quattro incontri contro il Torino, tutti bei gol che si sono resi decisivi. Quando la partita si gioca all’Ale & Ricky, il giovane attaccante della Juventus sembra trovare un motivo in più per brillare, andando frequentemente a segno con doppiette. La sua presenza in attacco influenza molto le sfide tra le due squadre, rendendo il confronto tra i giovani calciatori ancora più interessante per gli appassionati.

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di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, il fattore Vaccarella contro il Torino si fa sentire eccome, ancora: solo gol bellissimi per il tuttocampista di Pecorari nei derby. L’approfondimento completo. La Juventus Under 15 ha conquistato recentemente un posto fra le migliori 8 d’Italia dopo aver eliminato il Torino agli ottavi di finale: ora il primo ostacolo sul percorso dei bianconeri è rappresentato dal Milan, la squadra che ha vinto il girone B e passato il turno contro l’Udinese. Ma chi ha trascinato la Juventus Under 15 di mister Pecorari nella doppia sfida superata contro Torino? Il nome è quello di Marco Vaccarella, centrocampista o difensore classe 2011 già nel giro della Nazionale Under 15. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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