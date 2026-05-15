Nel campionato Under 15, Vaccarella ha segnato quattro gol in quattro incontri contro il Torino, tutti bei gol che si sono resi decisivi. Quando la partita si gioca all’Ale & Ricky, il giovane attaccante della Juventus sembra trovare un motivo in più per brillare, andando frequentemente a segno con doppiette. La sua presenza in attacco influenza molto le sfide tra le due squadre, rendendo il confronto tra i giovani calciatori ancora più interessante per gli appassionati.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, il fattore Vaccarella contro il Torino si fa sentire eccome, ancora: solo gol bellissimi per il tuttocampista di Pecorari nei derby. L’approfondimento completo. La Juventus Under 15 ha conquistato recentemente un posto fra le migliori 8 d’Italia dopo aver eliminato il Torino agli ottavi di finale: ora il primo ostacolo sul percorso dei bianconeri è rappresentato dal Milan, la squadra che ha vinto il girone B e passato il turno contro l’Udinese. Ma chi ha trascinato la Juventus Under 15 di mister Pecorari nella doppia sfida superata contro Torino? Il nome è quello di Marco Vaccarella, centrocampista o difensore classe 2011 già nel giro della Nazionale Under 15. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 15, Vaccarella è l’incubo del Torino: 4 gol in 4 partite, quando vede granata all’Ale & Ricky la doppietta è d’obbligo

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