Torino Juventus Under 15 2-2 | solo un pareggio all’andata appuntamento domenica all’Ale & Ricky

Nel match degli ottavi di finale del campionato Under 15 della stagione 202526, la partita tra le squadre di Torino e Juventus si è conclusa con un pareggio di 2-2. L’incontro si è disputato in trasferta per la squadra torinese, con l’appuntamento di ritorno previsto per domenica all’Ale & Ricky. La cronaca, il tabellino e la moviola del match sono stati pubblicati da un giornalista specializzato.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 15, dopo aver raggiunto il terzo posto nel girone, pareggia 2-2 con il Torino nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di campionato: ha seguito LIVE il match. Torino Juventus Under 15: 2-2 sintesi e moviola. 83? FINISCE QUI 80? Ravvisati 3 minuti di recupero 76? CAMBI ANCHE PER IL TORO- Esce Partemi ed entra Levizzari 69? CAMBI PER PECORARI – Elliot e Duka fanno il loro ingresso in questo finale di gara...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 2-2: solo un pareggio all’andata, appuntamento domenica all’Ale & Ricky Notizie correlate Leggi anche: Fumogeni accesi, bandiere alte e un urlo solo “Alè alè alè, Arezzo alè!” Leggi anche: Amici, nuovo appuntamento domenica 15 febbraio su Canale 5 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15. Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-Juventus 2-2Seguite qui con noi su Toro News la diretta testuale del derby della Mole Under 15: al Robaldo si gioca Torino-Juventus! toronews.net Il derby di Torino dice Juve: l’ex Tor Tre Teste Pamé ne fa treNegli ottavi di finale di Under 16 Serie A e B, a prendersi la scena ci pensa la Juventus, grande favorita e campione in carica in questa categoria, dopo il successo dello scorso anno dei 2009. Il der ... gazzettaregionale.it La #JUVENTUS #UNDER15 è ospite del #Torino Segui qui il live del match x.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook