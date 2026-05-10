Juventus Torino Under 15 3-0 LIVE | Vaccarella fa doppietta questa volta in girata volante!

Nella partita valida per il ritorno degli ottavi di finale del campionato Under 15 della stagione 202526, la Juventus Under 15 ha battuto il Torino con un punteggio di 3-0. Vaccarella ha segnato due reti, entrambe in modo spettacolare, con una trasformazione in girata volante. La cronaca della sfida include moviole e dettagli sul risultato, con un focus sulla prestazione dei giovani calciatori e sull’andamento dell’incontro.

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