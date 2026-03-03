La Juventus sta affrontando diverse questioni tra il rinnovo di McKennie, che sembra ancora lontano, e le incertezze del portiere attuale. Si discute anche sulle strategie da adottare per gestire le situazioni di David e Openda. Nel primo tempo del match, sono stati mostrati alcuni momenti salienti attraverso un video con Paolo Rossi.

Goretzka Juventus, forte concorrenza dalla Premier League. La preferenza del calciatore è questa Calciomercato Juve LIVE: Openda e David, decisione presa. Alisson il sogno per la porta Vicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera. Le ultime sul prezzo fissato dal Tottenham Calciomercato Juve: Koné del Sassuolo fa impazzire le big. Ora vale 30 milioni, qual è il club in pole Alisson alla Juve (Repubblica): maxi opportunità per il dopo Di Gregorio. Lo vuole anche l’Inter Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, Il rinnovo del “non” soldato McKennie, l’insicurezza del portiere, che fare con David e Openda? Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Juventus, cosa sappiamo di Mateta? È il giocatore che serve? Anche se 40 milioni… | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossidi Redazione JuventusNews24 Juventus, analisi sul possibile acquisto di Mateta dal Crystal Palace.

Leggi anche: Juventus, davvero Locatelli è il capro espiatorio? | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Il RINNOVO del non soldato MCKENNIE, l'insicurezza del PORTIERE, che fare con DAVID e OPENDA

Una raccolta di contenuti su Paolo Rossi

Temi più discussi: Paolo Rossi: Siamo ancora vivi grazie alla panchina; Roma Juve 3-3: siamo pronti allo sprint finale, anche grazie... alla panchina! | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi; Juve Como 0-2 | ma è solo colpa dei giocatori? Fate firmare Spalletti ma attenzione… | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi; Rossi: ''Juve, che il pareggio possa far capire che con l'apporto di tutti si può lottare fino alla fine''.

Rossi: Il rinnovo di Spalletti è semplice...Il giornalista Paolo Rossi ha espresso la propria posizione in merito al possibile rinnovo del tecnico della Juventus Luciano Spalletti sul suo profilo X: £ Il rinnovo ... tuttojuve.com

Paolo Rossi: Il rinnovo Spalletti è semplice. Hanno un peso i…Paolo Rossi, tramite X, ha parlato del futuro di Luciano Spalletti e del suo possibile rinnovo con la Juventus: Il rinnovo Spalletti è semplice. Hanno un peso i risultati, ... tuttojuve.com

Paolo Rossi - facebook.com facebook

#RomaJuve L'analisi a freddo di Paolo Rossi x.com