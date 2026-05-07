Gli investigatori stanno approfondendo un possibile movente legato all’avvelenamento da ricina che ha portato al duplice omicidio di due donne. Durante le indagini, si prevede di ascoltare per la quarta volta una cugina, considerata una figura chiave nel caso. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su altri sospetti o elementi raccolti, mentre proseguono le verifiche sul possibile collegamento tra le persone coinvolte.

Starebbe emergendo un possibile movente dietro al duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita morte a fine dicembre a Pietracatella – in provincia di Campobasso – per avvelenamento da ricina: da fonti investigative emerge che il possibile delitto sarebbe legato a questioni familiari. La Squadra Mobile sta continuando a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali già ricostruiti negli ultimi mesi. Uno degli elementi ritenuti potenzialmente decisivi sarebbe la copia forense del telefono di Alice Di Vita, la figlia maggiore. Sarà di nuovo ascoltata tra oggi e l’inizio della prossima settimana Laura Di Vita, la cugina di Gianni Di Vita, che in questo periodo sta ospitando lui e la figlia dopo il sequestro della loro abitazione di via Risorgimento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un possibile movente per l’avvelenamento da ricina”: la pista degli investigatori. Sarà sentita per la quarta volta una cugina

Notizie correlate

Ucciso e trovato sulla ciclabile: la pista degli investigatori su arma e movente. C'è un sospettoProseguono senza sosta le indagini degli investigatori per svelare il mistero attorno all'omicidio del 29enne senegalese Cisse Moussa, trovato morto...

Avvelenamento da ricina, la casa del mistero si riapre: gli investigatori puntano su chat, messaggi e dispositivi delle vittimePer la prima volta gli esperti della Scientifica provenienti da Roma faranno il loro ingresso nella casa che custodisce il mistero della ricina.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: IBI26, Medvedev e Tsitsipas subito in rotta di collisione; Michael, il biopic sulla vita di Michael Jackson avrà un sequel o un secondo film?; Figc, sulla candidatura di Malagò c’è l’ostacolo della legge Severino. Sarà l’Anac a decidere; Budget e strategie: sarà un Grifo giovane . Promesse-cercasi, summit a Milano con le big.

Bimbo al Monaldi, c’è un possibile cuore disponibile. Il team di esperti decide sul trapiantoOgni decisione in merito all'eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri, sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di ... napoli.repubblica.it

«Non c’è malinconia, felice di averlo fatto»: Stefano De Martino e il futuro di Stasera tutto è possibile. Ci sarà un’altra stagione?«C’è solo felicità di averlo fatto e forse di farlo ancora». Stefano De Martino ha scelto di non sbilanciarsi, alla fine dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, su quello che accadrà il ... ilmessaggero.it

Per la prima volta il presidente del club sarà donna - facebook.com facebook

PSG-Arsenal sarà a suo modo una prima volta storica anche per la Spagna Dal passato in comune al Barça al lavoro ‘dietro’ Guardiola: Arteta come vice nei primi anni al City, Luis Enrique come allenatore del Barcellona B nel 2008 dopo che Pep fu prom x.com