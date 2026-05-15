Juventus e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai Football Business Awards con il documentario Dream like Juventus Women

La squadra di calcio e la piattaforma di social media hanno vinto insieme il premio più prestigioso ai Football Business Awards, tenutisi a Londra. La vittoria è arrivata nella categoria Sponsorship of the Year, grazie al documentario intitolato “Dream like Juventus Women”. La collaborazione tra le due realtà ha portato a questa riconoscenza ufficiale, confermando il successo di un progetto condiviso nel settore sportivo e digitale.

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di Luca Fiore Juventus sbanca Londra grazie alla partnership con TikTok, conquistando il primo posto nella categoria Sponsorship of the year. La Juventus e TikTok ridefiniscono gli standard del contenuto digitale. La partnership, nata per sostenere il calcio femminile e coinvolgere un pubblico vasto, ha vinto la medaglia d’oro nella categoria “Sponsorship of the Year” ai Football Business Awards di Londra. Il premio riconosce l’ eccellenza digitale nel football business. Al centro della candidatura spicca “Dream like Juventus Women”, il primo documentario long-form prodotto da un club calcistico. Il progetto rivoluzionario, realizzato dal Creator Lab, è in esclusiva sul social da maggio 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai Football Business Awards con il documentario “Dream like Juventus Women” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video KENAN YILDIZ. #football #shorts #juventus Sullo stesso argomento Juventus Women e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai Football Business Awards con il documentario “Dream like Juventus Women”di Luca FioreJuventus Women sbanca Londra grazie alla partnership con TikTok, conquistando il primo posto nella categoria Sponsorship of the year La... Juventus: progetto “More Women in Football”In occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo 2026), la Juventus rafforza il suo impegno per l’inclusione e l’empowerment femminile... Juventus, vittoria ai Football Business AwardsJuventus e TikTok continuano a ridefinire gli standard del contenuto. La partnership, nata per sostenere il movimento del calcio femminile e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, ha conquistato l’ ... msn.com Juventus Women e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai Football Business Awards con il documentario Dream like Juventus WomenJuventus Women sbanca Londra grazie alla partnership con TikTok, conquistando il primo posto nella categoria Sponsorship of the year La Juventus e TikTok ridefiniscono gli standard del contenuto digit ... msn.com