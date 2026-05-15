Nella corsa alla qualificazione in Champions League, le squadre di Torino e Firenze si trovano a disputare le ultime gare della stagione. La partita tra la squadra di casa e la Fiorentina è prevista per domenica alle 12, con cinque incontri in contemporanea tra le squadre che si contendono gli ultimi posti disponibili. La squadra di Torino ha dichiarato che non farà calcoli, mentre l’attenzione si concentra sull’esito di questi 180 minuti decisivi per la qualificazione europea.

Torino, 15 maggio 2026 – Tutto in 180 minuti, ma intanto si parte domenica alle 12 quando ci saranno cinque partite in contemporanea, ovvero tutte quelle delle squadre coinvolte nella lotta alla Champions League. La Juventus sarà impegnata allo Stadium con la Fiorentina e nello stesso momento andranno in scena Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Roma-Lazio. Sono state giornate di caos per i calendari, ma alla fine le istituzioni hanno trovato una quadra vista la contemporanea con gli Internazionali di tennis al Foro Italico, con la Lega Calcio che ha ottenuto lo slot domenicale dopo la richiesta della Prefettura di giocare lunedì sera per motivi di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, volata Champions: Fiorentina e Torino sulla strada. Alessio: “Niente calcoli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Volata Champions per la Juve: ecco Fiorentina e Torino

Sullo stesso argomento

Milan-Juventus, Spalletti sfida il passato: “Champions? Niente calcoli, solo vittorie”Domenica 26 aprile, alle ore 20:45, lo stadio San Siro sarà teatro della sfida tra Milan e Juventus, valida per la trentaquattresima giornata di...

Champions, volata a tre: Juve, Como e Roma in 3 puntiLa corsa all’ultima poltrona per la Champions League si trasforma in un thriller sportivo che vede Juventus, Como e Roma racchiuse in un fazzoletto...

Juve-Fiorentina, lo scatto Champions con l’incubo di Kalulu al VAR. E arbitra chi in passato…Terminato il braccio di ferro tra Prefettura e Lega Serie A sull'orario del derby della Capitale, è finalmente arrivato il momento di cominciare a pensare alla prossima giornata di campionato. Como-Pa ... msn.com

VOLATA CHAMPIONS DA BRIVIDI: 180 MINUTI DI FUOCO, IPOTESI TRIDENTE PER IL DERBY La corsa alla Champions League si deciderà all'ultimo respiro e la Roma di Gasperini è pronta a lottare fino alla fine. Con il Napoli a un passo dalla qualificazi x.com

Ansia Champions per Spalletti: la Juventus e le trappole Fiorentina e TorinoUn solo punto di vantaggio su Roma e Milan può non bastare, Lucio punta al pieno negli ultimi 180’ di campionato ... corrieredellosport.it

Juventus Vs Fiorentina si giocherà alle 12:30 CEST, inizio pranzo. reddit