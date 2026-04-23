Milan-Juventus Spalletti sfida il passato | Champions? Niente calcoli solo vittorie

Domenica sera allo stadio San Siro si terrà la partita tra Milan e Juventus, valida per la trentaquattresima giornata di campionato. L’allenatore del Milan ha dichiarato che non ci saranno calcoli e che l’obiettivo principale sono le vittorie. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase del campionato. L’incontro è programmato per le 20:45.

Domenica 26 aprile, alle ore 20:45, lo stadio San Siro sarà teatro della sfida tra Milan e Juventus, valida per la trentaquattresima giornata di campionato. La gara di andata si era conclusa con un 0-0, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi di entrambe le squadre. Questa volta, però, la posta in palio è alta e i motivi per cercare la vittoria non mancano. La Juventus scala la classifica. Il campionato sta giungendo alla sua fase decisiva: mancano sempre meno partite e ogni squadra è chiamata a dare risposte concrete ai propri obbiettivi. Dopo il netto 2-0 dei bianconeri sul Bologna, la qualificazione non è più un miraggio, ma un traguardo sempre più tangibile.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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