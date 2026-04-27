Nelle ultime quattro giornate di campionato, la corsa alla qualificazione in Champions League si riduce a una sfida tra Juventus, Como e Roma, tutte racchiuse in tre punti di distacco. La lotta si fa più intensa e ogni partita può decidere il destino di queste tre squadre, che cercano di assicurarsi un posto tra le prime quattro classificate. La tensione cresce mentre si avvicina il rush finale.

La corsa all’ultima poltrona per la Champions League si trasforma in un thriller sportivo che vede Juventus, Como e Roma racchiuse in un fazzoletto di soli tre punti a quattro giornate dal termine. Secondo quanto analizzato da La Repubblica, i bianconeri guidano il gruppo a quota 64 punti, tallonati dalla coppia composta dai lariani e dai giallorossi a 61. In un torneo che ha già espresso i suoi verdetti di vertice, la lotta per il quarto piazzamento diventa lo scudetto degli scontenti per chi cerca il riscatto e il traguardo della storia per la rivelazione del campionato, con lo spettro di un arrivo a pari merito che premierebbe incredibilmente la compagine di Cesc Fabregas.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Champions, volata a tre: Juve, Como e Roma in 3 punti

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