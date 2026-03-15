Dopo la vittoria della Juventus contro l’Udinese, il giocatore Vlahovic ha condiviso sui social un messaggio di festeggiamento. La sua reazione ha suscitato entusiasmo tra i tifosi che seguono il suo profilo. La partita si è conclusa con la Juventus che ha conquistato tre punti, e il giocatore ha mostrato la sua soddisfazione pubblicamente. La sua esultanza ha attirato l’attenzione di chi segue la squadra.

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© Juventusnews24.com - Vlahovic esulta dopo la vittoria della Juve a Udine: il messaggio del serbo accende i tifosi – FOTO

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Vlahovic orgoglioso della squadra dopo Inter Juve. Il messaggio del bomber serbo sui social – FOTOdi Redazione JuventusNews24Dusan Vlahovic sui social si è detto molto orgoglioso della squadra dopo il match di ieri sera.

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“Ma questa esultanza Com’è” Gatti Vlahovic & Kostic #Gatti #RomaJuventus #SerieAEnilive #DAZN x.com

Oggi sarà il turno di Doveri. Colui che a Bergamo ha rincorso Vlahovic per ammonirlo perchè ha avuto la "colpa" di ribellarsi a 90 minuti di insulti razziali. Vergognati Dusan! Mica sei Lukaku che può esultare provocando la curva della Juve. Perchè se ti espell facebook