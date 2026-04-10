Kayode Juve la Vecchia Signora monitora con grande attenzione il terzino italiano Le ultime novità dalla Continassa

La società bianconera sta seguendo con attenzione lo sviluppo di un giovane terzino italiano. Le ultime notizie provenienti dalla Continassa indicano un interesse costante nei confronti del giocatore, che si sta affermando nel settore difensivo. La valutazione delle sue prestazioni e il suo percorso di crescita sono al centro delle valutazioni interne del club. Non ci sono state ancora decisioni ufficiali o annunci riguardo a possibili trasferimenti o contratti.

di Angelo Ciarletta Kayode Juve, la società bianconera monitora con attenzione il giovane terzino italiano. Vediamo insieme le ultime novità dalla Continassa. La Juve continua a monitorare con grande attenzione i migliori talenti del panorama internazionale per rinforzare le proprie corsie esterne. Secondo quanto riportato da La Stampa, il club piemontese ha messo nel mirino Michael Kayode, terzino di 21 anni attualmente in forza al Brentford. MERCATO JUVE LIVE Il calciatore, protagonista con la nazionale Under 21, rappresenta uno dei profili più interessanti per la linea verde che la società intende perseguire. L’interesse per il giovane difensore conferma la volontà di investire su profili dinamici e di prospettiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kayode Juve, la Vecchia Signora monitora con grande attenzione il terzino italiano. Le ultime novità dalla Continassa Mateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarloMateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve,... Leggi anche: Udinese Juve, rischio panchina per Bremer? Spalletti valuta questa mossa. Le ultime novità dalla Continassa Si parla di: Retegui, Palestra, Kayode: Spalletti ha in mente l’Azzurro Juve. Quanto vale l'ex Fiorentina Kayode, nel mirino della Juventus per l'estateDopo aver lasciato l'Italia e la Serie A, Michael Kayode è diventato titolare fisso in Inghilterra nel Brentford. A 21 anni si è preso la fascia destra nel 4-2-3-1 della squadra di Keith Andrews e non ... calciomercato.com Kayode nel mirino della Juventus, nuova idea per i bianconeri | CMIl futuro di Michael Kayode potrebbe essere ancora in Serie A con l’esterno destro del Brentford che sta facendo molto bene in Premier League. Kayode piace alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it ... calciomercato.it