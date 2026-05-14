Domenica sera, il match tra la Juventus e la Fiorentina rappresenta un momento importante per la squadra torinese, con il giovane attaccante pronto a guidare l’attacco. Vlahovic tornerà in campo cercando di portare punti fondamentali e di superare un ostacolo personale nei confronti della formazione avversaria. La partita si presenta come una sfida cruciale per la corsa alla qualificazione in Champions League, con il giocatore che punta a dimostrare il suo valore in questa occasione.

di Luca Fiore Vlahovic proverà a trascinare la squadra in questa lotta Champions League cercando di sfatare un tabù che lo riguarda contro la Fiorentina. Dusan Vlahovic ha interrotto un lungo ed estenuante digiuno, trovando un gran goal su calcio di punizione dopo un’attesa di 179 giorni. Contro il Verona, l’attaccante aveva offerto 45 minuti di altissimo livello sul campo dello Stadium. La sfida contro gli scaligeri, già matematicamente retrocessi, non ha esaltato, ma ha indubbiamente restituito a Luciano Spalletti un terminale offensivo rigenerato e pronto per incidere pesantemente. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’impatto dell’attaccante si è confermato essenziale anche nella gara successiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic è pronto a trascinare la Juventus verso la Champions League: contro la Fiorentina proverà a sfatare un tabù

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