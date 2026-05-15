Juve Atalanta Primavera LIVE | le scelte ufficiali di Padoin per l’ultimo match della stagione

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15 si è svolta la partita tra la squadra Primavera della Juventus e quella dell'Atalanta, valida per la 38ª giornata del campionato 202526. Padoin ha annunciato le formazioni ufficiali e ha scelto i giocatori che scenderanno in campo per l’ultimo match della stagione. La cronaca della sfida, con sintesi, moviola e tabellino, è stata aggiornata in tempo reale. La partita rappresenta la conclusione del campionato giovanile e si è disputata allo stadio di riferimento delle due squadre.

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di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 15.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Atalanta Primavera 0-0: risultato e tabellino. Formazioni ufficiali Juventus: Nava, Montero, Keutgen, Leone, Verde, Durmisi, Vallana, Grelaud, Elimoghale, Borasio, Corigliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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