Juve Atalanta Primavera LIVE | le scelte ufficiali di Padoin per l’ultimo match della stagione
Alle 15 si è svolta la partita tra la squadra Primavera della Juventus e quella dell'Atalanta, valida per la 38ª giornata del campionato 202526. Padoin ha annunciato le formazioni ufficiali e ha scelto i giocatori che scenderanno in campo per l’ultimo match della stagione. La cronaca della sfida, con sintesi, moviola e tabellino, è stata aggiornata in tempo reale. La partita rappresenta la conclusione del campionato giovanile e si è disputata allo stadio di riferimento delle due squadre.
di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 15.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Atalanta Primavera 0-0: risultato e tabellino. Formazioni ufficiali Juventus: Nava, Montero, Keutgen, Leone, Verde, Durmisi, Vallana, Grelaud, Elimoghale, Borasio, Corigliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Coppa Italia primavera u20 atalanta Bergamo vs Juventus Turin
Sullo stesso argomento
Parma Juve Primavera LIVE: le scelte ufficiali di Padoindi Redazione JuventusNews24Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di...
Juve Fiorentina Primavera LIVE: le scelte ufficiali di Padoindi Redazione JuventusNews24Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di...
Il Calcio in TV oggi 15 maggio 2026 15.00 Genoa-INTER (Campionato Primavera)- SPORTITALIA 15.00 Juventus-Atalanta (Campionato Primavera)- SPORTITALIA 20.00 Bari-Sudtirol (Playout Serie B)-DAZN 21.00 Aston Villa-Liverpool (Premier League)-SKY x.com
LIVE Atalanta-Juve Primavera: si sblocca il match! Il risultato in tempo reale https://shorturl.at/Q7jee - Facebook facebook
Aspetta, quindi nessuno ne sta parlando di questa partita Juve-Atalanta oggi? reddit
Diretta Juventus Atalanta Primavera | Streaming video tv: Dea per blindare i playoff! (oggi 15 maggio 2026)Diretta Juventus Atalanta Primavera streaming video tv: i bianconeri chiudono qui la loro stagione, la Dea vuole blindare la qualificazione ai playoff. ilsussidiario.net
Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com