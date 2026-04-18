Juve Fiorentina Primavera LIVE | le scelte ufficiali di Padoin

Alle 15 si svolge la partita tra la squadra Primavera della Juventus e quella della Fiorentina, valida per la 34ª giornata del campionato 202526. Le formazioni ufficiali sono state comunicate dal tecnico di entrambe le squadre, con alcune variazioni rispetto alle precedenti partite. La partita viene trasmessa in diretta, mentre gli appassionati seguono aggiornamenti e cronaca sui canali ufficiali e sui siti sportivi.

Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida la Fiorentina, terza in classifica, nella 34esima giornata di campionato: bianconeri sempre a caccia di punti che possano avvicinare la zona playoff dopo il ko sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 11.00 Migliore in campo Juve Primavera. A conclusione del match Juve Fiorentina Primavera 0-0: risultato e tabellino. Juve Primavera: Radu, Bamballi, Rizzo, Montero, Leone, Durmisi, Vallana, Merola, Tiozzo, Gielen, Makiobo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina Primavera LIVE: le scelte ufficiali di Padoin Live Fiorentina Vs Juventus | Italian Campionato Primavera 1 2026 | Live Score Notizie correlate Parma Juve Primavera LIVE: le scelte ufficiali di Padoindi Redazione JuventusNews24Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di... Juve Monza Primavera LIVE: scendono Makiobo e Oboavwoduo dalla Next Gen, le scelte ufficiali di PadoinCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Juventus-Fiorentina Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming; Dove vedere Roma-Atalanta, Cobolli in semifinale e tutto lo sport in tv del 18 aprile 2026. Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronacaJuve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Diretta Juventus Fiorentina Primavera | Streaming video tv: operazione riscatto (18 aprile 2026)Diretta Juventus Fiorentina Primavera | Streaming video tv: entrambe le formazioni arrivano da due ko che hanno rallentato la corsa (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina Sabato 18 aprile 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 affronterà presso il campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera della Fiorentina nel trentaquattresimo turno di campiona facebook