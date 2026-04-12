Parma Juve Primavera LIVE | le scelte ufficiali di Padoin

Oggi si gioca la partita tra la squadra Primavera di Parma e quella della Juventus, valida per la 33ª giornata del campionato 202526. La partita è seguita con aggiornamenti in tempo reale, inclusi dettagli sulla formazione ufficiale, moviola, tabellino e risultato finale. La cronaca fornisce informazioni sulle azioni salienti e sull’andamento dell’incontro, mentre le scelte di formazione sono state annunciate dal tecnico di Padoin prima del calcio d’inizio.

Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida il Parma nella 33esima giornata di campionato al Noce di Noceto in quello che è un remake della semifinale di Coppa Italia vinta solo qualche giorno fa a Vinovo. Bianconeri a caccia di punti per la zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 11 Migliore in campo Juve Primavera. A conclusione del match Parma Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino. Parma: Astaldi, Mena Martinez, Drobnic, Conde, Varali, Castaldo, Tigani, Diop, Plicco, Cardinali, Semedo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juve Primavera LIVE: le scelte ufficiali di Padoin Juve Monza Primavera LIVE: scendono Makiobo e Oboavwoduo dalla Next Gen, le scelte ufficiali di PadoinCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Sassuolo Juve Primavera LIVE: c’è Durmisi in attacco torna Elimoghale in panchina. Le scelte ufficiali di PadoinRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano.