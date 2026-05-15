Juve Atalanta Primavera 3-0 LIVE | Elimoghale cala il tris che azione dei bianconeri!

Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha battuto l'Atalanta con un risultato di 3-0. Elimoghale ha segnato tutti e tre i gol dei padroni di casa, contribuendo alla vittoria con un'azione particolarmente nota. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca. I bianconeri hanno concluso l'incontro senza subire reti, portando a casa i tre punti.

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