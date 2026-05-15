Juve Atalanta Primavera 3-0 LIVE | Elimoghale cala il tris che azione dei bianconeri!

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha battuto l'Atalanta con un risultato di 3-0. Elimoghale ha segnato tutti e tre i gol dei padroni di casa, contribuendo alla vittoria con un'azione particolarmente nota. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca. I bianconeri hanno concluso l'incontro senza subire reti, portando a casa i tre punti.

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di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 3-0: sintesi e moviola. 58? ESPULSO Parmiggiani – Atalanta in 10, espulso il numero 15 per proteste. 58? GOL ELIMOGHALE – Azione magistrale della Juventus! Durmisi protegge ottimamente palla e va a sinistra da Corigliano. Cross millimetrico per Elimoghale che non sbaglia nel tap-in e cala il tris. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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