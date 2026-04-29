Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | Radu salva i bianconeri!

Nella finale di Coppa Italia Primavera 202526, la partita tra Atalanta e Juventus si è conclusa con una vittoria per 1-0 dei bianconeri. Durante l'incontro, Radu ha parato un calcio di rigore nei minuti finali, mantenendo il risultato invariato. La sfida si è disputata oggi e ha visto entrambe le squadre impegnate in una partita combattuta, con la Juventus che ha ottenuto il risultato decisivo nel corso del secondo tempo.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – È tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 81? PARATA RADU – Intervento clamoroso del portiere, che toglie il pallone dall’angolino con una parata superlativa. 72? Occasione Grelaud – Si incunea in area e con lo scavetto salta Anelli. Pallone di un soffio a lato, non ci arriva a ribadire in porta Bamballi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: Radu salva i bianconeri! Atalanta 0-2 Juventus U20 HIGHLIGHTS | Primavera 1 | Matchday 17 Notizie correlate Roma Juve Primavera 1-1 LIVE: Radu si fa sentire, bianconeri schiacciatidi Fabio ZaccariaRoma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato... Sassuolo Juve Primavera 1-0 LIVE: Seminari in diagonale, niente da fare per Radu! Bianconeri sottoRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coppa Italia Primavera | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia; Coppa Italia Primavera: mercoledì la finale con la Juventus; Atalanta e Juve si giocano la Coppa Italia Primavera. Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... juventusnews24.com Finale Coppa Italia Primavera, Atalanta-Juventus LIVE 0-1 sotto gli occhi di Spalletti e Comolli: goal di RizzoAtalanta-Juventus (calcio d'inizio alle ore 17) è la finale della Coppa Italia Primavera. Si gioca in gara secca all'Arena Civica Gianni Brera di Milano sotto gli occhi dell'allenatore della prima s ... calciomercato.com Spalletti mantiene un occhio a 360 gradi sul progetto Juve e lo conferma la sua presenza all’Arena Civica “Gianni Brera" per supportare la Primavera bianconera, impegnata stasera nella finale di Coppa Italia Primavera contro l'Atalanta Giro di saluti e un oc - facebook.com facebook LIVE Atalanta-Juve Primavera: si sblocca il match! Il risultato in tempo reale shorturl.at/Q7jee x.com