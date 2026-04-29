Atalanta Juve Primavera 0-0 LIVE | avvio deciso dei bianconeri Makiobo e Milia pericolosi

Nella finale di Coppa Italia Primavera, le squadre si sono affrontate con un inizio intenso, con i bianconeri che sono riusciti a mettere sotto pressione gli avversari fin dai primi minuti. Durante la partita, sono stati diversi i tentativi di pericolosi di entrambe le squadre, con alcuni interventi decisivi dei portieri. Al termine del primo tempo il risultato è rimasto sullo 0-0.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – È tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 14? Doppia occasione Atalanta – La Dea alza la pericolosità offensiva. Pedretti imbuca per Camara dopo un errore in uscita di Makiobo: pallone col contagiri ma il numero 33 orobico non aggancia in area di rigore. L’azione prosegue, cross dalla sinistra sempre per Camara che prova la rovesciata ma viene contenuto col corpo da Grelaud.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 0-0 LIVE: avvio deciso dei bianconeri, Makiobo e Milia pericolosi Notizie correlate Atalanta Juve Primavera 0-0 LIVE: subito Makiobo pericolosissimodi Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Atalanta Juve Coppa Italia 0-0 LIVE: bianconeri subito pericolosi!di Andrea BargioneAtalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 2025/26... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Coppa Italia Primavera | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia; Coppa Italia Primavera: mercoledì la finale con la Juventus; Atalanta e Juve si giocano la Coppa Italia Primavera. DIRETTA | Atalanta Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: via alla finale! Coppa Italia 2026Diretta Atalanta Juventus streaming video tv: risultato e probabili formazioni dall'Arena Civica per la finale della Coppa Italia Primavera, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Atalanta-Juventus U20 0-0: ci prova Makiobo in avvio, palla di poco a lato2' – Juventus propositiva in avvio di match. 1' – Tiro Juve – Idele prova a liberare l'area, palla a Makiobo che controlla e con il sinistro dal limite per ... tuttojuve.com Atalanta Juve Primavera LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook Oggi ci sarà la finale di #CoppaItalia Primavera all'Arena Civica Gianni Brera di Milano alle ore 17.00 tra #Juve e #Atalanta Juventusnews24 sarà presente allo stadio per raccontarvi la partita minuto per minuto Supportiamo i ragazzi per questa grande i x.com