Juve Atalanta Primavera 1-0 LIVE | Grelaud porta avanti i bianconeri!

Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus Under 19 ha battuto l’Atalanta con il punteggio di 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Grelaud, che ha portato avanti i bianconeri. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca. La sfida si è svolta nel rispetto delle regole, senza ulteriori interventi disciplinari o episodi significativi riferiti alla partita.

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