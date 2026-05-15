Juve Atalanta Primavera 1-0 LIVE | Grelaud porta avanti i bianconeri!

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus Under 19 ha battuto l’Atalanta con il punteggio di 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Grelaud, che ha portato avanti i bianconeri. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca. La sfida si è svolta nel rispetto delle regole, senza ulteriori interventi disciplinari o episodi significativi riferiti alla partita.

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di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 1-0: sintesi e moviola. 21? COLPO DI TESTA PERCASSI – Altro brivido atalantino firmato Percassi. Questa volta con un’incornata velenosa al centro dell’area di rigore che sibila di poco sopra la traversa. 16? GOL GRELAUD – La Juve è avanti! Calcia Corigliano ma la sua conclusione viene murata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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