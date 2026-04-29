Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | Rizzo porta avanti i bianconeri Durmisi sfiora il bis!

Nella finale di Coppa Italia Primavera 202526, la partita tra Atalanta e Juventus si è conclusa con una vittoria bianconera per 1-0. Rizzo ha segnato il gol che ha deciso l’incontro, mentre Durmisi ha avuto un’occasione per raddoppiare, ma senza successo. La gara è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca del match.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – È tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 32? OCCASIONE DURMISI – La Juve sfiora il bis! Verde monumentale nel rompere il gioco e dare il via alla ripartenza. Gioco allargato per Merola, che va al traversone di sinistro sul secondo palo per Durmisi che colpisce a botta sicura in area piccola ma trova il miracolo di Anelli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: Rizzo porta avanti i bianconeri, Durmisi sfiora il bis! Atalanta 0-2 Juventus U20 HIGHLIGHTS | Primavera 1 | Matchday 17 Notizie correlate Roma Juve Primavera 0-1 LIVE: subito avanti i bianconeri con Leone! Durmisi sfiora il bisdi Fabio ZaccariaRoma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato... Juve Fiorentina Primavera 1-0 LIVE: Durmisi porta avanti i bianconeridi Redazione JuventusNews24Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coppa Italia Primavera | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia; Coppa Italia Primavera: mercoledì la finale con la Juventus; Atalanta e Juve si giocano la Coppa Italia Primavera. Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... juventusnews24.com DIRETTA | Atalanta Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: via alla finale! Coppa Italia 2026Diretta Atalanta Juventus streaming video tv: risultato e probabili formazioni dall'Arena Civica per la finale della Coppa Italia Primavera, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net #Comolli, #Spalletti e #Modesto accanto a #Pessotto presenti all’Arena Civica di Milano per la finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juventus - facebook.com facebook Oggi ci sarà la finale di #CoppaItalia Primavera all'Arena Civica Gianni Brera di Milano alle ore 17.00 tra #Juve e #Atalanta Juventusnews24 sarà presente allo stadio per raccontarvi la partita minuto per minuto Supportiamo i ragazzi per questa grande i x.com