Juve Fiorentina Primavera 1-0 LIVE | Durmisi porta avanti i bianconeri

Nella partita valida per la 34ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha vinto contro la Fiorentina con un risultato di 1-0. Durante il match, Durmisi ha segnato il gol che ha deciso l'incontro. La cronaca della gara, il tabellino e le fasi principali sono stati seguiti in diretta, offrendo un quadro completo di quanto avvenuto in campo.

Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida la Fiorentina, terza in classifica, nella 34esima giornata di campionato: bianconeri sempre a caccia di punti che possano avvicinare la zona playoff dopo il ko sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina Primavera 1-0: sintesi e moviola. 29? Gol Durmisi – Splendido diagonale mancino. L’albanese sfrutta un rimpallo favorevole ai confini dell’area per fulminare Leonardelli. Decimo centro in campionato per lui 23? Occasione per Leone – Sull’improvviso ribaltamento Leone arriva a concludere in corsa da buona posizione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina Primavera 1-0 LIVE: Durmisi porta avanti i bianconeri Notizie correlate Juve Genoa Primavera 1-0 LIVE: Durmisi porta in vantaggio i bianconeriBernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Leggi anche: Juve Cagliari Primavera 1-0 LIVE: Montero porta avanti i bianconeri di testa Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Juventus-Fiorentina Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming; Primavera 1. 33° giornata al via, rematch tra Parma e Juventus, test Inter per il Cesena: il programma. Pagina 1 | Juve Primavera-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingLa squadra di Padoin vuole tornare subito a vincere dopo la sconfitta contro il Parma: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com Juventus-Fiorentina U20, le formazioni ufficiali del matchQueste le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, match valido per la 34 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi a Vinovo a partire dalle 11:00: Juventus: Radu, ... tuttojuve.com #JuvePrimavera impegnata in casa con la Fiorentina Segui con noi il match LIVE x.com JUVENTUS-FIORENTINA TIM CUP PRIMAVERA - NUOVO ORARIO!!! ore 14.30 - facebook.com facebook