Juve arriva un giovane italiano in difesa | i dettagli

Da calciomercato.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio sta rafforzando la propria linea difensiva con l’arrivo di un giovane giocatore italiano. La società ha annunciato ufficialmente il trasferimento e ha fornito dettagli sulle modalità di acquisizione. La trattativa si è conclusa con un accordo tra il club e il calciatore, e il contratto avrà una durata di diversi anni. Il nuovo acquisto si unisce alla rosa già composta, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni difensive nella prossima stagione.

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