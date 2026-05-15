Juve arriva un giovane italiano in difesa | i dettagli
La squadra di calcio sta rafforzando la propria linea difensiva con l’arrivo di un giovane giocatore italiano. La società ha annunciato ufficialmente il trasferimento e ha fornito dettagli sulle modalità di acquisizione. La trattativa si è conclusa con un accordo tra il club e il calciatore, e il contratto avrà una durata di diversi anni. Il nuovo acquisto si unisce alla rosa già composta, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni difensive nella prossima stagione.
Grandi movimenti di mercato in casa bianconera in vista della prossima stagione: ecco la strategia del club. 180? di fuoco contro Fiorentina e Torino per capire se la Juventus prenderà parte o meno alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri sono al momento terzi in classifica, ma non possono assolutamente sbagliare visto che dietro Milan, Roma e Como sono attaccate. Scalvini (AnsaFoto) – Calciomercato.it Intanto, però, la dirigenza di corso Galileo Ferraris monitora con grandissima attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Una delle priorità rimane la difesa, dove... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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