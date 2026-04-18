Gianluigi Buffon ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calcio italiano durante un'intervista. L'ex portiere, noto per aver giocato principalmente con la Juventus, ha commentato il modo in cui i giovani calciatori italiani vedono il panorama delle grandi squadre. In particolare, ha affermato che le nuove generazioni non considerano più il Milan, l'Inter e la Juventus come tappe finali della loro carriera. La sua intervista è stata pubblicata dal quotidiano 'The Athletic'.

Gianluigi Buffon, ex storico portiere e capitano della Juventus e della Nazionale italiana, è stato ospitato dal giornalista James Horncastle nel podcast "The Today Football Show" prodotto dal 'The Athletic'. L'ex bianconero ha voluto parlare ovviamente della sua carriera, per poi passare alla situazione del calcio italiano ai giorni d'oggi, menzionando anche il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole. Il parere di Gigi Buffon su com'è cambiata la percezione delle grandi squadre italiane nei giovani: "È cambiato il mondo. Il giovane italiano non vede più Milan, Inter e Juve come un approdo finale della propria carriera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Buffon: “Il giovane italiano non vede più Milan, Inter e Juve come approdo finale”

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