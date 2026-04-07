Esposito Juve i bianconeri hanno messo gli occhi sul giovane talento del Colonia | la concorrenza è agguerrita I dettagli

I giocatori del Colonia sono al centro di interesse da parte di diverse squadre europee, tra cui una società italiana di Serie A. La trattativa riguarda un giovane talento del club tedesco, con alcune fonti che indicano un forte interesse da parte di un club italiano, mentre altre società sono state avvistate in una posizione di attesa. La situazione attuale vede molte parti coinvolte in negoziati e valutazioni, senza ancora una decisione definitiva.

di Angelo Ciarletta Esposito Juve, i bianconeri hanno messo gli occhi sul giovane talento del Colonia, ma la concorrenza è piuttosto agguerrita al momento. La Juve continua a monitorare con grande attenzione i migliori profili del calcio europeo in ottica futura. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, la società bianconera avrebbe messo gli occhi su Emanuele Esposito, centrocampista sedicenne tecnico e dinamico attualmente in forza all’Under 17 del Colonia. MERCATO JUVE, LE ULTIME Il giovane calciatore è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama internazionale, tanto da aver attirato l’interesse di diversi club di prima fascia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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