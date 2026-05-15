Judo l’Italia seniores vola a Benidorm per l’European Open | 22 azzurri in gara tra 491 judoka da 40 nazioni

L’Italia del judo seniores si prepara a partecipare all’European Open di Benidorm, in programma il 16 e 17 maggio 2026. Sono 22 gli atleti italiani iscritti alla competizione, che vedrà confrontarsi con 491 judoka provenienti da 40 paesi diversi. La gara si svolgerà in Spagna, con atleti che rappresentano diverse nazioni europee e non solo. La presenza italiana si inserisce in un quadro di numeri importanti, con una partecipazione significativa rispetto al totale dei concorrenti.

L’Italia del judo seniores partecipa all’European Open di Benidorm il 16 e 17 maggio 2026: 22 azzurri in gara contro 491 judoka di 40 nazioni. L’Italia del judo seniores è pronta per una nuova prova europea. Nel weekend del 16 e 17 maggio la squadra tricolore sarà in Spagna, protagonista dell’European Open di Benidorm, manifestazione che raduna 491 judoka provenienti da 40 nazioni. L’intero evento sarà trasmesso in diretta su judo.tv. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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