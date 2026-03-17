Judo Grand Slam di Tbilisi e European Cup di Riga | 27 azzurri in gara dal 20 al 22 marzo Il programma completo
Dal 20 al 22 marzo, il judo torna in scena con il Grand Slam di Tbilisi e l'European Cup di Riga, coinvolgendo complessivamente 27 atleti italiani. In Georgia, si sfidano 427 judoka provenienti da 54 nazioni, in uno degli eventi più importanti del circuito IJF World Tour. Contestualmente, in Lettonia, si svolge la competizione europea con numerosi partecipanti internazionali.
Il grande judo internazionale torna protagonista con due appuntamenti in contemporanea. In Georgia 427 atleti da 54 nazioni per uno degli eventi più attesi del circuito IJF World Tour. A seguire anche il para-judo. Tutto in diretta su judo.tv. Il judo internazionale si divide su due fronti questo fine settimana, dal 20 al 22 marzo, con l’Italia presente su entrambi i fronti. Da una parte il Tbilisi Grand Slam 2026, uno degli appuntamenti più attesi del circuito IJF World Tour, dall’altra la European Cup Seniores di Riga, in Lettonia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Articoli correlati
Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi. 7 azzurri in gara prima degli EuropeiIl World Tour 2026 di judo prosegue questo weekend con il Grand Slam di Tbilisi, quarto appuntamento della stagione dopo gli eventi disputati a...
Mondiali Indoor di Atletica, 26 Azzurri a Torun: la gara dal 20 al 22 marzoRoma – Sono 26 gli Azzurri convocati dal direttore tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera Antonio La Torre per gli immimenti Mondiali...
Approfondimenti e contenuti su Grand Slam di
Temi più discussi: Italia del judo pronta su più fronti: gli azzurri a Tbilisi e Riga; Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi. 7 azzurri in gara prima degli Europei; Judo, Fabio Basile risolleva la truppa azzurra e sfiora il podio nel Grand Prix di Linz; Judo, Tiziana Marini si ferma ai ripescaggi al Grand Prix di Linz. Segnali positivi per Mincinesi.
Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi. 7 azzurri in gara prima degli EuropeiIl World Tour 2026 di judo prosegue questo weekend con il Grand Slam di Tbilisi, quarto appuntamento della stagione dopo gli eventi disputati a Parigi, ... oasport.it
Sette azzurri al Grand Slam di Tbilisi, ultimo test prima degli EuropeiIl World Tour 2026 di judo si appresta a vivere il suo quarto appuntamento stagionale con il Grand Slam di Tbilisi, in programma nella capitale georgiana da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Questo pres ... it.blastingnews.com
Con la vittoria di Sinner a Tennis Paradise, l’Italia ha completato a livello maschile la collezione di finali nei grandi tornei: Grand Slam, Atp Finals e Masters 1000! W Sinner Australian Open W Panatta Roland Garros W Sinner Wimbledon W Sinner US Open W - facebook.com facebook
Primo acuto dell’Italia del judo al Grand Slam di Tashkent! Odette Giuffrida si è aggiudicata il terzo posto nella categoria di peso dei -52 kg. Così ha conquistato anche il suo 19° podio in carriera! Approfondisci qui bit.ly/400NMeY @FijlkamOfficial x.com