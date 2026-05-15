Il problema è farsene una ragione. Lui non ci riuscì mai. È comprensibile: quando tutto il dolore ti viene addosso e non riesci a cogliere l’attimo della felicità, nemmeno se pensi che quell’attimo sia meritato e anche gli altri ti dicono che, sì, sarebbe giusto che provassi quella soddisfazione, allora non ti resta che fermarti e domandarti: "Perché? Perché mi succede tutto questo? Perché il destino ha scelto proprio il sottoscritto?". Il personaggio di questa storia non è un maledetto nel senso più comune del termine, uno che, pur dotato di talento, si è buttato via correndo dietro a un’esistenza sbagliata. No, pur avendo anche lui... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Johan Neeskens, lo scudiero di Cruijff che pianse due volte per l'Olanda e una per il Barça

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