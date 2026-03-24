Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere.Dico questo sul futuro di Solet e Davis» Calciomercato Juve: scambio David Kolo Muani col Psg. Dirigenza al lavoro, cosa potrebbe succedere in estate Bologna, dentro al futuro di Orsolini: rinnovo in stand-by e sirene dall’Arabia Saudita. Cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi Pio Esposito titolare in Italia Irlanda del Nord? A cosa sta pensando davvero Gattuso per i playoff Mondiali. La mossa del ct azzurro! Infortunati Bologna: l’esito ufficiale degli esami di Pobega e Odgaard. Le condizioni e quanto dovranno rimanere fuori Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. Il ricordo di Laporta: «È ancora vivo e radicato nel cuore di tutti noi!»

Articoli correlati

Leggi anche: Valastro (Croce Rossa) sulla tragedia di Rigopiano: "Il ricordo di Gabriele D'Angelo ancora vivo in tutti noi"

La mossa di Johan CruijffJohan Cruijff, morto a 68 anni il 24 marzo del 2016, è stata una delle persone più importanti nella storia del calcio: vinse tre Palloni d’oro, tre...

Contenuti e approfondimenti su Johan Cruijff

È morto l’ex calciatore Johan Neeskens, compagno di squadra di Cruijff nell’Ajax, nel Barcellona e nell’OlandaÈ morto a 73 anni l’ex calciatore e allenatore Johan Neeskens, noto soprattutto per aver giocato durante gli anni Settanta nell’Ajax, nel Barcellona e nella Nazionale olandese. Neeskens giocava come ... ilpost.it

Johan Neeskens morto a 73 anni: il centrocampista incarnò il calcio totale olandese degli anni Settanta (insieme a Cruijff)È morto a 73 anni Johan Neeskens, leggendario calciatore di Ajax, Barcellona e Nazionale Olandese negli anni Settanta. Definirlo centrocampista è riduttivo. Nel calcio totale ideato dall'allenatore ... corriereadriatico.it