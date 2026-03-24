la mossa di johan cruijff

Johan Cruijff, morto a 68 anni il 24 marzo del 2016, è stata una delle persone più importanti nella storia del calcio: vinse tre Palloni d’oro, tre Coppe dei Campioni da calciatore e una da allenatore, e arrivò con l’Olanda in finale ai Mondiali. Pochi calciatori forti quanto lui riuscirono a eccellere anche come allenatori. Soprattutto, fu il migliore e più noto esponente del calcio totale, che si basava su un approccio tattico rivoluzionario, senza posizioni fisse e con ruoli variabili. Noto per giocare con il numero 14 in tempi in cui quasi tutti usavano numeri dall’1 all11, Crujff è uno dei pochissimi calciatori il cui nome è associato a una gesto specifico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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