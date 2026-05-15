Dopo aver concluso il suo ruolo in Killing Eve, l'attrice tornerà in televisione con una nuova miniserie intitolata The Chain. La produzione è firmata da Damon Lindelof ed è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Adrian McKinty. La serie è in fase di realizzazione e vedrà l’attrice protagonista nei prossimi mesi. La miniserie rappresenta una collaborazione tra diversi studi di produzione, con un cast ancora in fase di definizione.

L'attrice reciterà nella nuova miniserie prodotta da Damon Lindelof, tratta dall'omonimo romanzo scritto da Adrian McKinty. Jodie Comer, dopo il successo di Killing Eve, tornerà con un ruolo da protagonista sul piccolo schermo in occasione di The Chain, la nuova miniserie targata HBO. Il progetto è prodotto da Damon Lindelof e Media Res e si basa sul romanzo scritto da Adrian McKinty. Cosa racconta The Chain La miniserie The Chain sarà composta da otto puntate in collaborazione con Media Res, studio che si occupa della realizzazione di The Morning Show. Tra le pagine si racconta la storia di Rachel Klein, una madre che viene presa di mira da un gruppo pericoloso che la obbliga a compiere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jodie Comer, dopo Killing Eve, torna in tv con The Chain

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Jodie Comer: From Killing Eve Assassin to the Queen of 2026’s Stage and Horror

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