Dopo aver lasciato Mediaset, Barbara D’Urso si appresta a tornare in televisione, stavolta al fianco di Massimo Giletti. Le fonti parlano di un possibile nuovo progetto che vedrebbe le due figure televisive condividere lo stesso set, in un contesto differente rispetto alle esperienze precedenti. Le indiscrezioni circolano con insistenza nel settore, alimentando l’interesse dei media italiani.

Barbara D’Urso è pronta a tornare in televisione? E se sì, lo farebbe al fianco di Massimo Giletti, in un contesto completamente diverso da quello che l’ha resa famosa? Le voci si fanno sempre più insistenti, e il gossip televisivo italiano non parla d’altro. L’addio a Mediaset e il ruolo di Pier Silvio Berlusconi. Per capire dove potrebbe andare Barbara D’Urso, bisogna prima capire da dove viene. E il punto di partenza è inevitabilmente Mediaset, la rete che per oltre vent’anni è stata la sua casa. La conduttrice napoletana è stata per decenni uno dei volti più riconoscibili di Canale 5. Pomeriggi infiniti, prime serate, format costruiti attorno alla sua personalità istrionica e alla sua capacità di creare empatia con il pubblico.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Barbara D’Urso torna in tv con Massimo Giletti dopo l’addio a Mediaset: tutto quello che sappiamo

Notizie correlate

“Lei è davvero…”. Barbara D’Urso, le parole di Massimo Giletti dopo il caos con MediasetNegli ultimi mesi il nome di Barbara d’Urso è tornato al centro del dibattito mediatico, complice la sua decisione di intraprendere un’azione legale...

Massimo Giletti su Barbara D’Urso fuori da Mediaset: “Mai amata la sua tv ma ha sempre funzionato”Massimo Giletti si espone sul caso Barbara D'Urso fuori da Mediaset, a tre anni dalla sua uscita ufficiale dall'azienda di Cologno: "Non ho mai amato...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Barbara d’Urso, replica piccata a Mediaset: Nel 2003 non ero ferma da anni, poi tira in ballo Elena Sofia Ricci e De Sica; Barbara D’Urso animale televisivo ma fuori dalla tv da anni: parla Giletti; Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi, parla Massimo Giletti: Lei ha sempre funzionato, lui ha rafforzato; Massimo Giletti su Barbara d’Urso | critiche ed elogi a Berlusconi!.

Massimo Giletti elogia Barbara D’Urso e ne difende la professionalitàGiletti difende Barbara D’Urso e apre a un futuro a Mediaset Il conduttore Massimo Giletti torna al centro del dibattito televisivo commentando l’asse ... assodigitale.it

Massimo Giletti analizza Barbara d’Urso e Pier Silvio BerlusconiMassimo Giletti interviene sul caso Barbara d’Urso e la strategia di Pier Silvio Nel pieno del contenzioso legale tra Barbara d’Urso e Mediaset, il gi ... assodigitale.it

Corriere della Sera. . I recenti sviluppi dell’inchiesta di Garlasco hanno riesumato il «bastiancontrarismo» di maniera, uno dei vizi intellettuali più compiaciuti. Secondo questa tesi, il merito della svolta spetterebbe tutto a Milo Infante, Massimo Giletti, Pino Rinal - facebook.com facebook

Massimo Giletti sullo stop ingiusto a D’Urso: «Mai amato il modo di fare tv di Barbara. Ciò non toglie che la reputi un animale televisivo di grande forza e impatto. Una donna di grande personalità. Massimo rispetto e dispiacere per lei, dove è andata ha sempr x.com