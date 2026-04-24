Maura Higgins torna in televisione dopo un anno di assenza, partecipando alla 35ª edizione di Dancing With the Stars. La modella e influencer ha annunciato la sua presenza nel programma, che inizierà a breve. La sua scelta di riprendere l’attività televisiva coincide con l’inizio di una nuova relazione, confermata dall’interesse mostrato sui social. La sua partecipazione al talent sarà seguita da vicino dai fan.

? Cosa sapere Maura Higgins debutterà nella 35esima edizione di Dancing With the Stars dopo un anno di stop.. La star irlandese punta alla crescita professionale dopo dodici mesi di isolamento sentimentale.. Dopo un intero anno di astinenza sentimentale, la protagonista di Love Island UK, Maura Higgins, si prepara a debuttare nella 35esima edizione di Dancing With the Stars insieme a Ciara, celebre per il suo passaggio in Summer House. La trentacinquenne irlandese ha deciso di dare priorità alla propria evoluzione personale e professionale dopo un periodo di profonda riflessione. La scelta di concentrarsi su se stessa arriva dopo una serie di delusioni affettive che hanno segnato le sue relazioni passate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maura Higgins: dopo un anno di stop, torna in TV con un nuovo amore

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