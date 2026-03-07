Al Teatro Bicchieraia, i bambini della scuola Cesalpino presentano le favole di Esopo. L’evento si svolge il 7 marzo 2026 ad Arezzo, coinvolgendo i giovani studenti in una rappresentazione delle storie dell’antico narratore greco. La giornata vede la partecipazione di insegnanti, genitori e giovani attori, che portano sul palco le fiabe tradizionali. La rappresentazione si inserisce nel calendario scolastico locale.

Arezzo, 7 marzo 2026 – “Le favole, come le fiabe, svolgono un ruolo significativo nel favorire lo sviluppo psicologico dei nostri bambini” afferma Sandra Guidelli, Dirigente Scolastica dell’I.C. Cesalpino. “La favola ci permette di arrivare a un principio di verità o a un insegnamento morale ed è con Esopo, vissuto nella Grecia del VI secolo a.C., che la favola acquista una forma e una dignità letteraria” continua Sandra Guidelli. Proprio per questo sabato 7 marzo il Teatro Bicchieraia di Arezzo si riempirà di voci, curiosità e meraviglia con “Pronti per il futuro”, uno spettacolo teatrale pensato per gli alunni delle scuole primarie Pio Borri, Leonardo Bruni e Gamurrini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Teatro Bicchieraia arrivano le favole di Esopo dei bambini della Cesalpino

