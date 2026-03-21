Con le scuole per educare i giovani a difendere i valori della legalità

Ieri in Piazza Martiri della Libertà si è svolta una cerimonia dedicata alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e cittadini, che hanno assistito a momenti di riflessione e commemorazione. L’evento ha incluso anche un intervento delle scuole, impegnate a promuovere valori di legalità tra i giovani.

Si è tenuta ieri in Piazza Martiri della Libertà la cerimonia per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale, si è svolta prima con i saluti istituzionali nello spazio davanti all’ Edicola della Legalità, inaugurata dal Comune di Pisa nel 2023 come contenitore di iniziative culturali ed eventi per la promozione della cultura della legalità e dell’educazione civica. A seguire si è svolta la deposizione di una corona di alloro al vicino albero della legalità, fatto piantumare dall’Amministrazione Comunale nel 2021 in memoria di Giuseppe Tallarita, vittima della mafia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Con le scuole per educare i giovani a difendere i valori della legalità" Articoli correlati "Palermo città della legalità", al via il concorso per le scuole: "Progetto per educare ai valori della giustizia"Il concorso, che prevede la partecipazione di tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Palermo, si divide in due fasi. Ragazzo aggredito in piazza Stesicoro, Lo Schiavo (Cisal): "Educare alla legalità e supportare i giovani"“Desidero commentare l’ultimo increscioso episodio avvenuto in piazza Stesicoro, che ha visto vittima un ragazzo di 14 anni. Una selezione di notizie su Con le scuole per educare i giovani a... Temi più discussi: Con le scuole per educare i giovani a difendere i valori della legalità; Fiera Didacta al via, Valditara. La scuola deve essere la guida della società. Ciò che si impara in classe non deve essere dimenticato a casa. Educare al rispetto; Scuole protagoniste a Monte Sant’Angelo per la Settimana dell’Educazione; Zoe, nella scuola di Alex Manna un orto con i Semi del rispetto per educare al consenso. Messina, giovani e sicurezza: la Polstrada incontra le scuole con Young EuropeA Messina, continua l’impegno della Polizia stradale e delle istituzioni scolastiche per educare i giovani alla sicurezza stradale. Al Cinema Apollo è stata ... rtp.gazzettadelsud.it Incontri nelle scuole di Chiusi della Verna per educare all’utilizzo della biciclettaArezzo, 10 febbraio 2026 – Incontri nelle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni all’utilizzo della bicicletta. Il progetto Bici in Comune entra nel vivo nel Comune di Chiusi della Verna ... lanazione.it https://www.tvcampiflegrei.it/cinema-e-scuole-uniti-contro-bullismo-e-violenza-al-via-fuori-campo-con-proiezioni-e-formazione-per-studenti-e-docenti-in-quattro-province-campane-progetto-di-arci-movie-col-piano-n/ facebook "Vino nelle scuole superiori per colmare il distacco culturale": L'idea dell'europarlamentare Nardella - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/vino/v… x.com